Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський назвав команду, за яку вболівав, коли був малим.

"Багато команд було. Звичайно, я вболівав за Арсенал, коли був маленький, але це вже не той Арсенал, який зараз.

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Я вболівав за Арсенал Арсена Венгера, а коли він пішов з команди, то вже не так", – лаконічно резюмував Руслан в інтерв'ю YouTube-каналу Київський Торт.

Зауважимо, влітку українського півзахисника сватали в Тоттенхем – інший лондонський клуб. Зацікавленими у послугах Маліновського також були Марсель, Ноттінгем Форест, Рома та інші команди.

Цього сезону наш хавбек провів у Серії А 9 поєдинків, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею.

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