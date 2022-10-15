Маліновський зізнався, за який клуб вболівав у дитинстві: "Це вже не та команда"
Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський назвав команду, за яку вболівав, коли був малим.
"Багато команд було. Звичайно, я вболівав за Арсенал, коли був маленький, але це вже не той Арсенал, який зараз.
Маліновський продовжив контракт з Аталантою, – ЗМІ
Я вболівав за Арсенал Арсена Венгера, а коли він пішов з команди, то вже не так", – лаконічно резюмував Руслан в інтерв'ю YouTube-каналу Київський Торт.
Зауважимо, влітку українського півзахисника сватали в Тоттенхем – інший лондонський клуб. Зацікавленими у послугах Маліновського також були Марсель, Ноттінгем Форест, Рома та інші команди.
Цього сезону наш хавбек провів у Серії А 9 поєдинків, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею.
Аталанта не втримала перемогу в матчі лідерів – шедевральний гол почав камбек головної сенсації сезону