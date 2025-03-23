"Що мені каже Вієйра як колишній півзахисник? Він каже, що я повинен грати швидко, тому що якщо граєш повільно, то важко забивати голи.

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Також Вієйра вимагає правильної дистанції між захистом і півзахистом та агресивності в пресингу суперника, коли ми не володіємо м'ячем", – наводить слова Маліновського TMW.

Нагадаємо, що Вієйра є легендою Арсенала та збірної Франції, ставши одним з культових опорних півзахисників в історії. На посаді тренера 48-річний Патрік встиг попрацювати на чолі Нью-Йорк Сіті, Ніцци, Крістал Пелас, Страсбура та Дженоа.

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