Маліновський зізнався, яку підказку йому зробив легендарний тренер
Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський розповів, які настанови йому робить головний тренер команди Патрік Вієйра.
"Що мені каже Вієйра як колишній півзахисник? Він каже, що я повинен грати швидко, тому що якщо граєш повільно, то важко забивати голи.
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Також Вієйра вимагає правильної дистанції між захистом і півзахистом та агресивності в пресингу суперника, коли ми не володіємо м'ячем", – наводить слова Маліновського TMW.
Нагадаємо, що Вієйра є легендою Арсенала та збірної Франції, ставши одним з культових опорних півзахисників в історії. На посаді тренера 48-річний Патрік встиг попрацювати на чолі Нью-Йорк Сіті, Ніцци, Крістал Пелас, Страсбура та Дженоа.
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