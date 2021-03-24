"Кожна збірна хоче пройти якомога далі і потрапити на чемпіонат світу з першої або другої сходинки. З першого місця нам буде важко вийти, але все залежить від нас.

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На даний момент у нас завдання – здобути позитивний результат з Францією. Хороший результат – це взяти очки або перемогти.

Думаю, що з Францією можна грати. Так, підбір футболістів і клас дуже високий. Ціна помилки буде величезною. Ми повинні зіграти дуже уважно і сконцентровано, і не припускатись помилок, тому що такі суперники за помилки карають миттєво", – сказав Маліновський у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, зустріч між командами відбудеться вже сьогодні, 24 березня. Початок матчу о 21:45.

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