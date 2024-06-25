"Я дуже радий, що після Марселя перейшов у Дженоа, і в мене зараз 2 роки контракту. Побачимо, звичайно. У мене вже понад 150 матчів десь у Серії А, багато м'ячів забивав. Звичайно, були моменти, коли не дуже, але дуже непогана преса, і мене викупили за 3 місяці до кінця сезону. Це дуже приємно.

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І також Дженоа заплатила дуже великі гроші, скажімо так, для футболіста, якому 30, зараз уже 31 рік. Тому мені це дуже приємно, і сподіваюся, що наступний сезон буде набагато кращий, ніж цей, що був.

Однаково, одна частина – футбол, інша – це менеджмент, це клуб. У багатьох клубів є борги дуже великі, вони купують футболіста, щоб потім продати, заробити, щоб тримати клуб фінансово стабільним. Тому те, що вони купили мене, – це каже, як я думаю, що є завдання в наступному сезоні, може, поборотися за щось, за вищу позицію, ніж ми зараз закінчили.

Чи розглядаємо якісь варіанти з агентом? Ні, у мене ніяких варіантів немає, тому я буду готуватися до нового сезону", – резюмував Маліновський в інтерв'ю SportArena.

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