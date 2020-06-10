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Маліновський зіграв у контрольному матчі Аталанти – українець розпочав атаку, яка завершилася розкішним голом

13:01 199 Читать на русском
Маліновський зіграв у контрольному матчі Аталанти – українець розпочав атаку, яка завершилася розкішним голом
Руслан Маліновський / ФК Аталанта

Півзахисник збірної України залікував невеличке пошкодження та тренується у складі загальної групи.

Аталанта продовжує підготовку до поєдинку проти Сассуоло, який запланований на 21 червня. Цей матч стане першим для бергамасків після тривалої паузи, пов'язаної з пандемією COVID-19.

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У черговому занятті Аталанти взяв участь і Руслан Маліновський, який оговтався від невеличкого пошкодження. Українець відіграв двосторонку та розпочав одну із атак, яка завершилася красивим влучним ударом Алехандро Гомеса.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Італії 27-річний Маліновський зіграв 31 матч у всіх турнірах. Забив 5 голів та тричі асистував партнерам.

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Теги
Італія Аталанта Аталанта Красиві голи Відеоновини Українці за кордоном Алехандро Папу Гомес Алехандро Папу Гомес Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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