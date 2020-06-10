Маліновський зіграв у контрольному матчі Аталанти – українець розпочав атаку, яка завершилася розкішним голом

Півзахисник збірної України залікував невеличке пошкодження та тренується у складі загальної групи.

Аталанта продовжує підготовку до поєдинку проти Сассуоло, який запланований на 21 червня. Цей матч стане першим для бергамасків після тривалої паузи, пов'язаної з пандемією COVID-19.

Петряк зробив геніальний асист п'ятою – відео яскравого гола

У черговому занятті Аталанти взяв участь і Руслан Маліновський, який оговтався від невеличкого пошкодження. Українець відіграв двосторонку та розпочав одну із атак, яка завершилася красивим влучним ударом Алехандро Гомеса.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Італії 27-річний Маліновський зіграв 31 матч у всіх турнірах. Забив 5 голів та тричі асистував партнерам.

Супершанс Маліновського, столичний виклик для Роналду і план на "чорний день" – з чим повертається Серія А