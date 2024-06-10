"Коли перехід у Полісся? Не знаю. Футбольне життя таке, що ти не знаєш, де опинишся завтра.

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Я дуже щасливий, що у місті є така команда, такий бренд. Там, де зараз база будується, ми з братом, коли були малі, збирали суницю, гриби. Через ліс, якщо 15 хвилин пройти – це село, де народився мій батько, там його дім.

Я там дуже багато разів був. Те, що вони зробили – це дуже класно. Сподіваюсь, вони будуть рухатись тільки вперед", – сказав Маліновський у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, Полісся у першому ж сезоні після виходу в УПЛ пробилось в єврокубки, здобувши право представляти Україну у Лізі конференцій. Дженоа натомість фінішувала у Серії А одинадцятою і обмежиться виступами на внутрішній першості.

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