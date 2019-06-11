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Маліновський: Збірна України повинна бути задоволена, що вдалося взяти 6 очок у двох матчах

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Маліновський: Збірна України повинна бути задоволена, що вдалося взяти 6 очок у двох матчах
Руслан Маліновський / фото: УАФ

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував перемогу "синьо-жовтих" над Люксембургом (1:0) у матчі 4-го туру відбору на Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Ми довго готувалися і добре зіграли. Через два дні на третій важко грати. Сьогодні не було агресії у відборі і пресингу, який був із Сербією.

Україна – Люксембург – відео гола Яремчука

Можна сказати, що зіграли трохи пасивно. Дуже добре, що забили швидкий гол. Мали іще моменти. Якби забили ще один м'яч, то було б простіше. Люксембург особливо нічого не створив. Ми зіграли компактно.

Для нас дуже важливий результат. Повинні бути задоволені, що взяли 6 очок в двох іграх. Ніякої недооцінки Люксембургу не було", – сказав Маліновський.

Україна мінімально здолала Люксембург – важка перемога у відборі до Євро-2020 завдяки швидкому голу Яремчука

Джерело: Футбол 24
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Теги
Україна - Люксембург Україна Україна Збірна України Євро-2020 Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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