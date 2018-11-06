Маліновський: Зараз Генк показує найкращий футбол у Бельгії

Хавбек Генка Руслан Маліновський прокоментував гру своєї команди та можливий відхід з клубу.

"Що стосується можливого відходу з Генка – все може статися, але в будь-якому випадку мені тут дуже подобається. Я комфортно почуваюся в цьому колективі, у нас чудова атмосфера в роздягальні, ми отримуємо задоволення від гри.

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Зараз Генк показує найкращий футбол у Бельгії, і мене це радує. Ми найбільш атакувальна команда чемпіонату – це доводить статистика гольових моментів, ударів по воротах, володіння м'ячем і передач.

Звичайно, сподіваюся, що в майбутньому у мене буде можливість проявити себе на ще більш високому рівні, але і тут цей рівень дуже хороший", – цитує Маліновського Команда 1.

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