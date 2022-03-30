"Дорогі житомиряни, дорогі українці. Вже понад місяць ми захищаємо рідну землю від агресії росіян. Вони прийшли на нашу землю з війною, вбивають наших мирних жителів, дітей та жінок, руйнують наші будинки.

Росія напала на Україну: Зінченко у ролі Яроша для жалюгідної російської пропаганди, втрати збірної і грандів (LIVE)

Ми як футболісти, які грають із українським прапором... Наше поле бою – футбольне. Ми повинні робити максимум, допомагати нашій країні та народу у цей складний час. Також хочу сказати про команду, в якій я виріс, – Полісся Житомир. Цієї команди тривалий час не було на футбольній карті. Звертаюся до всіх хлопців, які залишилися в Поліссі у цей складний час, які допомагають, грають благодійні матчі, щоб допомагати нашій армії, нашим людям.

Як житомирянин хочу подякувати хлопцям за те, що не кидають команду. Також дякую всім уболівальникам, які підтримують Полісся у цей складний час і роблять максимум не лише для країни, а й для житомирян. Слава Україні! Ми переможемо! Все буде добре", – сказав Маліновський.

Аталанта підіграє окупантам, ретранслюючи стереотипи "руского міра" про Україну – Маліновський на боці правди