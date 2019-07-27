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Маліновський залишився у запасі Аталанти на спаринг зі Суонсі

17:14 552 Читать на русском
Маліновський залишився у запасі Аталанти на спаринг зі Суонсі
Руслан Маліновський / ФК Аталанта

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський розпочне матч зі Суонсі на лаві для запасних.

Аталанта на своєму офіційному сайті опублікувала стартовий склад на матч проти представника Чемпіоншипу Суонсі. Руслан Маліновський залишився в запасі.

Маліновський разом з Аталантою вирушив на передсезонні збори у Великобританію, де зіграє з клубами АПЛ

Склад Аталанти: Голліні, Толої, Паломіно, Масієлло, Кастань, де Роон, Фройлер, Река, Гомес, Ілічіч, Барроу.

Матч розпочався о 17:00 за київським часом.

Маліновський перейшов в Аталанту з бельгійського Генка, з яким виграв чемпіонат Бельнії у попередньому сезоні.

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