Маліновський залишився у запасі Аталанти на спаринг зі Суонсі

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський розпочне матч зі Суонсі на лаві для запасних.

Аталанта на своєму офіційному сайті опублікувала стартовий склад на матч проти представника Чемпіоншипу Суонсі. Руслан Маліновський залишився в запасі.

Маліновський разом з Аталантою вирушив на передсезонні збори у Великобританію, де зіграє з клубами АПЛ

Склад Аталанти: Голліні, Толої, Паломіно, Масієлло, Кастань, де Роон, Фройлер, Река, Гомес, Ілічіч, Барроу.

Матч розпочався о 17:00 за київським часом.

Маліновський перейшов в Аталанту з бельгійського Генка, з яким виграв чемпіонат Бельнії у попередньому сезоні.