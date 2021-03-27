Відомий портал Transfermarkt оновив ціни на гравців Серії А з амплуа Маліновського і Коваленка. Обоє потрапили у топ-20.

Ціна Руслана Маліновського становить 21 мільйон євро. Через це він залишився на 5 сходинці оновленого рейтингу найдорожчих атакувальних хавів чемпіонату Італії. Про це повідомляє офіційний сайт порталу.

Маліновський жалкує через поганий пас Яремчука – потенційно переможна атака на ворота Франції була зіпсована

Інший українець із Бергамо – Віктор Коваленко – подорожчав. Transfermarkt підняв ціну на 1,5 млн, і за хавбека тепер правлять 6 мільйонів євро. Гравець "синьо-жовтих" розташувався на 20 сходинці.

Цікаво, що в топ-10 опинились одразу три півзахисники із Аталанти (5, 6 і 9 місця у Маліновського, Пессіни та Міранчука відповідно). А от найдорожчим атакувальним хавбеком Серії А наразі є Луїс Альберто із Лаціо. Його оцінили у 50 мільйонів.

"З перемогою, Україно!": Шева дивує світ, дежавю імені Жерсона, Маліновського обділили – збірну хвалять, але є питання

Топ-20 найдорожчих атакувальних півзахисників за версією Transfermarkt: