Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський досить дивно оцінив свій гол за бергамасків у поєдинку 2-го туру Серії А проти Мілана.

Маліновський став одним з головних героїв матчу Мілан – Аталанта, забивши єдиний гол бергамасків у зустрічі.

Гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Мілан – 1:1

Українець оригінально відреагував на це у своєму твіттері, написавши: "Божий план" поруч зі світлиною свого святкування взяття воріт.

Додамо, що Маліновський найближчим часом має покинути Аталанту – наставник команди Джанп'єро Гасперіні вже натякає на відхід українця, якого сватають в АПЛ до Тоттенхема. Також є інтерес з боку Ноттінгема Форест та Марселя.

Аталанта зупинила Мілан – Маліновський забив ще й гол, став найкращим після героя і ледь стримав емоції у матчі Серії А