Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський долучився до спарингу проти Ніцци, в якому відзначився і забитим м'ячем.

Товариський матч

Ніцца – Дженоа – 3:2

Голи: Кевін Карлос, 13, 45, Клос, 86 – Онана, 80, Маліновський, 83 (пен.)

Дженоа мінімально поступилась Ніцці (2:3) у товариській зустрічі, яку провели під час перерви на поєдинки збірних. Французи повели в рахунку завдяки голу Кевіна Карлоса, який перед завершенням першої половини встиг оформити дубль.

"Грифони" зуміли відігратись ближче до кінця зустрічі. Спочатку Жан Онана на 80-й хвилині скоротив відставання, а через 3 хвилини Маліновський холоднокровним ударом з пенальті у нижній кут вирівняв становище. Втримати хоча б нічию Дженоа не вдалось – Клос на 86-й хвилині вирвав перемогу для Ніцци.

До слова, Маліновський зіграв у 2 офіційних матчах за Дженоа цього сезону (загалом лише 56 хвилин на полі), однак ще не відзначався результативними діями.

