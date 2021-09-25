"Моменти були в обох команд. Це був прекрасний матч між двома командами, які намагалися виграти. Ми були близькі до поразки через пенальті, але й до перемоги зі скасованим голом Пікколі. Після замін Інтер сильно прискорився, з'явилися удари. Я казав, що Інтер, Мілан і Наполі показують більше, Ювентус повернеться. Після всього цього буде інша таблиця.

Гол Маліновського у відеоогляді феєричного матчу Інтер – Аталанта – 2:2

Маліновський чудово приклався до м'яча, забив надзвичайний гол. Усі хлопці виступили добре, хоча в Мілані можна програти вже за кілька хвилин. Після цього матчу ми будемо більш зрілою та сильною командою", – наводить слова Гасперіні Calcio Atalanta.

Додамо, що для Руслана Маліновського це був сьомий матч і перший гол у поточному сезоні.

Аталанта розписала нічию з Інтером у грі з незабитим пенальті й скасованим взяттям воріт – Маліновський створив два голи