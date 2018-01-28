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Маліновський забив крутий гол у матчі Генк – Сент-Трюйден, Безус зіграв 69 хвилин

27 січня 23:53 2104 Читать на русском
Маліновський забив крутий гол у матчі Генк – Сент-Трюйден, Безус зіграв 69 хвилин
Руслан Маліновський святкує / PhotoNews

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський ледь не став героєм матчу проти Сент-Трюйдена Романа Безуса в чемпіонаті Бельгії.

Маліновський знову забив зі штрафного. Це його 3-й гол у чемпіонаті Бельгії 2017/18 і 5-й у сезоні загалом. Українець провів на полі всю гру і відзначився на 74-й хвилині, але суперник встиг врятувати нічию на 79-й. За Сент-Трюйден 69 хвилин відіграв екс-динамівець Роман Безус. У підсумку 1:1.

Маліновський отримав 2-е вилучення в сезоні, а перед тим йому розбили губу до крові

Генк залишається 7-м, Сент-Трюйден йде на 6-му місці з перевагою у 2 очки над нинішнім суперником.

Теги
Відеоновини Збірна України Головне Сент-Трюйден Сент-Трюйден Роман Безус Роман Безус Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Бельгія
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