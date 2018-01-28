Маліновський забив крутий гол у матчі Генк – Сент-Трюйден, Безус зіграв 69 хвилин

Світ — 27 січ 164
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АЕК впевнено переміг Ламію без Чигринського – Буднік не допоміг гостям
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Коноплянка і Ярмоленко отримали низькі оцінки від Whoscored за матчі Шальке і Борусії у 20 турі БундеслігиНімеччина — 27 січ 1176
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Реал розгромив Валенсію в неоднозначному матчі: Роналду і Марсело показали зуби, екс-захисник Барси привіз 2 пенальтіІспанія — 27 січ 3046
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Шальке переміг Штутгарт на виїзді, Коноплянка не забив у порожні воротаНімеччина — 27 січ 1995
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Кайсеріспор зіграв унічию з Гезтепе – Кравець дебютував, Кучер відіграв весь матчТуреччина — 27 січ 462
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