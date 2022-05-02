Аталанта розписала нічию з Салернітаною (1:1) у 35 турі Серії А. Рятівником став Руслан Маліновський.

Аталанта жахливо завершує сезон – одна перемога в 8 останніх матчах. Не вдається обігрувати навіть аутсайдерів. Сьогодні в гості до бергамасків приїхала Салернітана, яка бореться за виживання в Серії А. І Аталанта знову провела слабкий матч.

Руслан Маліновський залишився в запасі, а групу атаки сформували Сапата, Мурієль і Бога. Якщо останні двоє виглядали солідно та регулярно створювали моменти, то Дуван провалився повністю. Колумбієць так і не може набрати форму після травми (один гол в 7 матчах). Не вирішує епізоди, губиться перед чужими воротами.

Через Сапату збільшилися проблеми Аталанти з реалізацією. Атаки доходили до штрафного майданчика, де ніхто не міг їх нормально завершити. Салернітана навпаки працювала дуже ефективно, витискаючи максимум зі своїх шансів. 9 з 11 ударів гостей полетіли в площину.

Свій гол Салернітана забила після стандарту. Друга хвиля атаки – Едерсон скористався пасом Джуріча. Також мав забивати Кулібалі, але Аталанту врятував голкіпер. Джан П'єро Гасперіні зробив дві подвійні заміни, але виправити ситуацію не вдавалося.

Останнім вийшов Маліновський – українець замінив Мурієля. Руслан відразу взявся до справи: віддав кілька передач на загострення, пробив здалеку. Завдяки йому атаки Аталанти отримали свіжий подих. У підсумку Маліновський врятував команду. Українець несподівано з центра поля вирізав шикарний вертикальний пас, який перетворив в асист для Пашаліча.

Аталанта вирвала нічию, але залишилася восьмою в таблиці. Салернітана йде в зоні вильоту. Руслан Маліновський отримав одну з найкращих оцінок в команді – 7.4.