Джан П'єро Гасперіні більше не розраховує на Маліновського, повідомляє журналіст Ніколо Скіра. Головний тренер Аталанти будує плани без Руслана та буде тільки радий, якщо українець покине команду взимку.

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Цілком реально, що Маліновський вже взагалі не зіграє за Аталанту. Серія А повертається з паузи на початку січня, коли відкриється трансферне вікно. Аналогічна доля спіткала Жеремі Бога.

Додамо, що в поточному розіграші Серії А Маліновський награв 540 хвилин, оформивши один гол та 2 асисти. 29-річного хавбека сватали в Рому, Інтер, Марсель, Ноттінгем Форест, а найбільше чуток про Тоттенхем.

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