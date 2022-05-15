Маліновський втратив місце у основі Аталанти – асист у минулому матчі не допоміг вийти проти Мілана
Аталанта розпочне матч 37 туру Серії А проти Мілана без Руслана Маліновського.
Українець отримав місце лише на лаві запасних, хоча у попередньому матчі проти Спеції (3:1) відзначився результативною передачею.
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Поєдинок з Міланом розпочнеться о 19:00 за київським часом. Обидві команди мають серйозну турнірну мотивацію. Аталанті потрібні очки у боротьбі за зону єврокубків, а Мілан випереджає Інтер лише на 2 очки у перегонах за титул чемпіона.
Нагадаємо, наразі Маліновський провів у поточному сезоні 40 матчів, оформивши 10 голів та 7 асистів.
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