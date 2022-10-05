Зниженням результативності українця скористався Джеймс Меддісон із Лестер Сіті, який випередив Маліновського у рейтингу топ-5 чемпіонатів Європи за кількістю голів, забитих з-за меж штрафного майданчика.

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Після дубля у ворота Ноттінгем Форест в рамках 9-го туру АПЛ англієць піднявся на друге місце, збільшивши кілкість своїх голів до 17-ти. Лідирує Ліонель Мессі, у якого 29 влучних спроб. Маліновський (15 голів) ділить третє місце з Дрісом Мертенсом та Джеймсом Ворд-Праусом. Конкурентом залишається лише англієць, адже він досі грає в АПЛ, тоді як бельгієць перебрався до Туреччини.

Заради справедливості зауважимо, що Руслан Маліновський провів у топ-чемпіонатах на один сезон менше, ніж Джеймс Меддісон.

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