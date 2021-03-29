"Прикро. Втратили два очки з командою, яка сьогодні нічого, по суті, не створила. Суперник всю гру оборонявся. Але нічого страшного, рухаємося далі. Потрібно трохи заспокоїтися і підтримати всіх хлопців, щоб всі подумки відійшли від сьогоднішнього матчу. Якби забили в першому таймі, то, можливо, у другому закрили б гру.

Україна – Фінляндія – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Всі старалися, контролювали м'яч. Було важко. Фіни грали низьким блоком. Ми непогано зіграли в оборонних діях. У Фінляндії не було моментів, якщо не брати до уваги стандартів. Ми ж непогано перебудовувалися, відбирали м'яч в середній зоні і грали вперед. Нам не вистачило другого гола і холоднокровності в кінці", – сказав Маліновський у ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу з Фінляндією. Рахунок відкрив Жуніор Мораєс, але згодом "Суомі" отримали право на пенальті за фол Віталія Миколенка на червону картку. Пуккі впевнено реалізував удар і врятував свою команду від поразки.

Україна втратила перемогу над Фінляндією у матчі відбору ЧС-2022 – пенальті, червона і драма на фініші