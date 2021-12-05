Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський записав до свого активу ще один гол з-за меж штрафного у складі бергамасків.

Гол українця у ворота Наполі став 13-м для Маліновського з-за меж штрафного після його переходу в Аталанту в 2019 році, повідомляє Opta.

Гармата Маліновського у відеоогляді матчу Наполі – Аталанта – 2:3

Зазначається, що Руслан є другим за цим показником серед топ-5 європейських ліг. Лідером же є володар "Золотого м'яча-2021" Ліонель Мессі, який за цей період відзначився 18 голами з-за меж карного майданчика.

До слова, Маліновський гарматним пострілом долучився до перемоги Аталанти над Наполі (3:2). Бергамаски набрали 34 очки та залишилась четвертою, а неаполітанці треті з 36 пунктами.

Аталанта ефектно перемогла Наполі і увімкнулася в боротьбу за скудетто – Маліновський з класним голом і найвищою оцінкою