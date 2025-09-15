Комо та Дженоа завершували програму 3-го туру Серії А 2025/26. Результат і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Руслан Маліновський вперше за 5 місяців з'явився у основі Дженоа. Наприкінці минулого сезону українець заліковував травму, а на початку нинішнього отримував обмежений час з лави запасних. "Грифони" у 2 турах набрали всього одне очко.

Гра розпочалась з курйозних вибриків у виконанні іспанців Комо. Альваро Мората раптом захотів вліпити по своїх воротах з 60 метрів. Бутез ледь зміг дотягнутися до м'яча і врятувати чемпіона Європи від фіаско. Наставник господарів Сеск Фабрегас здивував приємно, елегантно обробивши м'яч у штанях і черевиках. До слова, в середині нульових вони з Патріком Вієйра разом грали за Арсенал, а тепер стали тренерами-суперниками.

Комо вийшов уперед на 13-й хвилині завядки генію Ніко Паса. 21-річний аргентинець різко розвернувся в оточенні трьох опікунів і потужно пробив з-за меж карного майданчика. Недарма хавбека визнали найкращим молодим гравцем минулого сезону Серії А, а влітку Реал розглядав його повернення.

У середині тайму команди обмінялися божевільними моментами. Той-таки Мората мав подвоювати перевагу Комо, але з трьох метрів примудрився добити повз ворота після удару Кюна і сейву Леалі. Супершанс Дженоа організував Маліновський. Українець м'яким закиданням знайшов Мартіна, а той відкотив у центр карного майданчика, куди набігали кілька партнерів. Бутез два удари парирував, але м'яч відлетів до Мазіні. Вальє героїчно заблокував удар, підстрахувавши кіпера! На цьому гострота першого тайму завершилась.

Маліновський налякав на початку другого. Руслан послизнувся на мокрому газоні і з гримасою болю схопився за ногу. На щастя, минулось. Українець підвівся і побіг в центр поля, щоб відверто збити Кюна. Жовта картка.

Команди багато боролися, але мало створювали. Якщо хтось і мав забити по перерві, то радше Комо. Леалі потягнув непростий постріл Войводи, а захисник не дав добити Дувікасу. Вієйра зняв Маліновського на 71-й хвилині. Українець провів непоганий матч – 30/35 точних пасів (4/4 дальніх), 2/2 успішні дриблінги, 6/11 успішних дуелей.

Естігор двічі дуже небезпечно замикав кутові, проте бракувало точності. Бутез покарав норвежця ударом по ребрах. Один екс-гравець Реала забив за Комо, а от інший залишив у меншості. Хакобо Рамон отримав пряму червону за стрибок з протяжкою в ноги Мессіаса.

Дженоа у компенсований час встигла скористатися кількісною перевагою. Нортон-Каффі влетів до карного майданчика і перекидав Бутеза – Серхі Роберто виніс у стійку, але м'яч відлетів прямо на добивання Екубана. "Грифони" забили свій перший гол в чемпіонаті та набрали друге очко. У Комо 4 пункти.

