Став відомий основний склад Дженоа на гру третього туру Сері А проти Комо.

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра оголосив основний склад команди на виїзний матч проти Комо. Місце в стартовій одинадцятці знайшлося і Руслану Маліновському.

Маліновський дізнався вердикт на матч Серії А проти Комо – тренер Дженоа дав чітку відповідь

Це буде перший вихід у основі Дженоа для 32-річного українця з квітня. Після того його переслідували травми. У нинішньому сезоні Маліновський відіграв лише у двох офіційних матчах: провів 32 хвилини в Кубку Італії проти Вінченци (3:0) та 26 хвилин у грі другого туру Серії А проти Ювентуса (0:1).

Стартовий склад Дженоа

Леалі – Сабеллі, Естігор, Васкес, Мартін – Френдруп, Масіні – Нортон-Каффі, Маліновський, Еллертссон – Коломбо

Нагадаємо, що гра між Комо та Дженоа розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Два претенденти на Скудетто, новий Мілан, рестарт Ювентуса, Довбика й Маліновського витісняють – прев'ю сезону Серії А