Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський відзначився результативною дією в матчі проти Болоньї.

Суботня програма в Серії А стартувала з матчу між Болоньєю та Дженоа. Руслан Маліновський потрапив до стартового складу "грифонів".

Маліновський виходить у старті Дженоа на гру Серії А проти Болоньї

На 63 хвилині український півзахисник зумів допомогти своїй команді відкрити рахунок у матчі. Маліновський швидко оцінив ситуацію на полі, віддав на хід Еллерсону, який у підсумку забив у ворота Болоньї.

Варто зауважити, що востаннє Маліновський відзначався результативними діями в березня 2025 року у матчі проти Лечче