Маліновський вперше оформив результативну дію за півроку за Дженоа – відео розкішного асисту українця
Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський відзначився результативною дією в матчі проти Болоньї.
73’ Сантьяго Кастро
Суботня програма в Серії А стартувала з матчу між Болоньєю та Дженоа. Руслан Маліновський потрапив до стартового складу "грифонів".
На 63 хвилині український півзахисник зумів допомогти своїй команді відкрити рахунок у матчі. Маліновський швидко оцінив ситуацію на полі, віддав на хід Еллерсону, який у підсумку забив у ворота Болоньї.
Варто зауважити, що востаннє Маліновський відзначався результативними діями в березня 2025 року у матчі проти Лечче
