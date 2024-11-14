"Невдалий старт у Лізі націй? Багато факторів зіграло свою роль, команда дуже змінилася за останні роки. Десь не вистачало досвіду.

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З Грузією та Албанією у нас будуть важкі ігри. Особливо в Албанії, я думаю, ви бачили, там новий стадіон і шалена атмосфера. Я з Джимсіті спілкувався, він також не зіграє, це краще для нас. І все ж, це будуть дві тяжкі гри.

Грузини у першій грі показали, що вони дуже технічні, за рахунок їхніх помилок ми вижали максимум. Тому це будуть дві гри, де треба зіграти дуже солідно і на результат. Грузія вдома буде багато атакувати, тому треба дуже надійно зіграти в обороні. Грузія зараз на хорошому рівні", – цитує Маліновського Sport-express.ua з посиланням на Радіо Чемпіон.

Зазначимо, попереду у "синьо-жовтих" два завершальних матчі у групі В1 Ліги націй. 16 листопада Україна в Батумі на AdjaraBet Arena зіграє з Грузією, а 19 листопада в Тирані на стадіоні Air Albania зустрінеться з Албанією.

Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.

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