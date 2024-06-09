Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський поміркував над тим, кому з його партнерів по національній команді до снаги освоїти тренерське ремесло.

"Складне питання. У кожного свій шлях, і я можу назвати якогось футболіста, а він скаже: "Та ні, мені це буде нецікаво, я себе бачу в іншому напрямку".

Маліновський зізнався, кому довірив би вирішальний пенальті у фіналі Євро: "Для мене це великий приклад"

Давайте оберу Сергія Сидорчука. Він дуже інтелігентний – це важливо. Мені сподобалось те, що він сказав перед Ісландією, перед тим, як ми виходили на поле.

Це було в роздягальні, але та промова, яку він виголосив, дуже всіх зачепила, оцей його спіч дуже допоміг. Він сказав про нашу країну, про футбол, про все разом, про війну, про тих хлопців, кого він знає – це зачепило всіх і це було дуже правильно з його боку. Перед виходом на поле він взяв слово і це було топ", – сказав Маліновський у розмові з прес-службою УАФ.

Нагадаємо, 26 березня збірна України у фіналі плей-офф кваліфікації на Євро-2024 перемогла Ісландію (2:1) і пробилась на континентальну першість, яка пройде у Німеччині. Цікаво, що сам Сидорчук весь матч провів на лаві запасних.

Тренер Польщі жорстко наїхав на Реброва, радощів Романчука не зрозумів ніхто – збірній України віщують розгром на Євро