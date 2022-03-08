Українець переміг у голосуванні найкращого гравця за підсумками лютого, інформує прес-служба Серії А.

Маліновський забив найкращий гол місяця в Серії А – гармата українця покарала Ювентус

Упродовж останнього місяця зими легіонер Аталанти провів 4 матчі та відзначився одним голом – суха статистика не надто вражає. Ймовірно, вболівальники вирішили підтримати Маліновського, який зараз переживає важкі часи через війну на Батьківщині.

Додамо, що Руслан вже вигравав нагороду гравця місяця Серії А у травні 2021 року.

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