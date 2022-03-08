Маліновський визнаний найкращим гравцем місяця у Серії А
15:40 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський суттєво поповнює колекцію індивідуальних нагород.
Українець переміг у голосуванні найкращого гравця за підсумками лютого, інформує прес-служба Серії А.
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Упродовж останнього місяця зими легіонер Аталанти провів 4 матчі та відзначився одним голом – суха статистика не надто вражає. Ймовірно, вболівальники вирішили підтримати Маліновського, який зараз переживає важкі часи через війну на Батьківщині.
Додамо, що Руслан вже вигравав нагороду гравця місяця Серії А у травні 2021 року.
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