Вболівальники Аталанти в захваті від виступів Руслана Маліновського.

Українець переміг у голосуванні за найкращого гравця бергамасків у лютому.

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Упродовж останнього місяця зими Маліновський провів 6 матчів та відзначився 3 голами. Свою роль зіграла і любов фанатів, які зараз гаряче підтримують Україну на всіх фронтах. Раніше Руслана визнали найкращим гравцем місяця та автором найкрасивішого гола в Серії А.

Маліновський продовжує феєрити і в березні – вчора хавбек Аталанти оформив гол та два асисти у поєдинку ЛЄ проти Байєра.

Маліновський виграв для Аталанти матч Ліги Європи – Байєр на голову слабший, але інтрига жива