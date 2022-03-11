Маліновський визнаний найкращим гравцем Аталанти за місяць
20:55 - Читать на русском
Вболівальники Аталанти в захваті від виступів Руслана Маліновського.
Українець переміг у голосуванні за найкращого гравця бергамасків у лютому.
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Упродовж останнього місяця зими Маліновський провів 6 матчів та відзначився 3 голами. Свою роль зіграла і любов фанатів, які зараз гаряче підтримують Україну на всіх фронтах. Раніше Руслана визнали найкращим гравцем місяця та автором найкрасивішого гола в Серії А.
Маліновський продовжує феєрити і в березні – вчора хавбек Аталанти оформив гол та два асисти у поєдинку ЛЄ проти Байєра.
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