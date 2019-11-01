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Маліновський вийшов у фінал голосування за найкращого гравця жовтня в Аталанті – українець захопив лідерство

15:19 395 Читать на русском
Маліновський вийшов у фінал голосування за найкращого гравця жовтня в Аталанті – українець захопив лідерство
Руслан Маліновський з одноклубниками / ФК Аталанта

Коло претендентів на звання найкращого футболіста Аталанти за підсумками жовтня скоротилося до двох гравців.

Руслан Маліновський та Луїс Мурієль набрали найбільше голосів уболівальників під час першого етапу змагань. Обоє вийшли у другий тур та претендують на звання найкращого гравця бергамасків за підсумками жовтня, інформує офіційний Twitter Аталанти.

Голосування відбувається на офіційних клубних сторінках у соцмережах – Twitter, Facebook та Instagram. Зазначимо, що серед користувачів Twitter українець захопив впевнене лідерство.

Нагадаємо, в матчі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Аталанта Маліновський забив дебютний гол за італійську команду.

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Теги
Італія Луїс Мурієль Луїс Мурієль Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Українці за кордоном
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