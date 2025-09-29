Став відомий основний склад Дженоа на гру п'ятого туру Серії А проти Лаціо.

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра визначився зі складом на домашній поєдинок проти Лаціо. Серед тих, хто вийде з перших хвилин, опинився і Руслан Маліновський.

Нагадаємо, що в останньому матчі Дженоа проти Емполі в Кубку Італії український півзахисник на полі не з’явився. Перед звітною грою Дженоа перебуває в зоні вильоту з двома балами, у Лаціо – три очки та 14-те місце.

Стартовий склад Дженоа: Леалі, Нортон-Каффі, Естігор, Васкес, Мартін, Френдруп, Масіні, Вітінья, Маліновський, Еллертссон, Коломбо

Нагадаємо, що гра між Дженоа та Лаціо розпочнеться о 21:45 за київським часом.

