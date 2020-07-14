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Маліновський шокував Брешію розкішним голом і асистом за тайм – відео результативних дій українця

23:20 - Читать на русском
Маліновський шокував Брешію розкішним голом і асистом за тайм – відео результативних дій українця
Руслан Маліновський / Твіттер Аталанти

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський сповна скористався своїм виходом у основі на матч 33 туру Серії А проти Брешії.

2’ Маріо Пашаліч
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Маліновський
30’ Дуван Сапата
 
Ернесто Торрегросса 8’
2’ Маріо Пашаліч
8’ Ернесто Торрегросса
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Маліновський
30’ Дуван Сапата

Українець віддав результативну передачу на Пашаліча вже на 2 хвилині зустрічі, а згодом забив і сам.

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Аталанта проводила затяжну комбінацію на половині поля суперника, допоки м'яч не опинився в ногах Маліновського. Півзахисник різкою передачею знайшов Пашаліча на межі карного майданчика, і хорват поцілив точно в ближній кут воріт Брешії. На 28 хвилині Руслан додав до свого активу ще й гол – ефектно прибрав суперника і ударом з 25 метрів зробив рахунок 3:1.

До слова, Маліновський відзначається результативними діями у другому матчі поспіль (проти Ювентуса був гол). Всього у нього вже 8 голів та 6 асистів у всіх турнірах поточного сезону.

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Асист:

Гол:

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