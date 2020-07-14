Маліновський шокував Брешію розкішним голом і асистом за тайм – відео результативних дій українця

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський сповна скористався своїм виходом у основі на матч 33 туру Серії А проти Брешії.

Українець віддав результативну передачу на Пашаліча вже на 2 хвилині зустрічі, а згодом забив і сам.

Аталанта – Брешія: Маліновський грає з перших хвилин у матчі Серії А

Аталанта проводила затяжну комбінацію на половині поля суперника, допоки м'яч не опинився в ногах Маліновського. Півзахисник різкою передачею знайшов Пашаліча на межі карного майданчика, і хорват поцілив точно в ближній кут воріт Брешії. На 28 хвилині Руслан додав до свого активу ще й гол – ефектно прибрав суперника і ударом з 25 метрів зробив рахунок 3:1.

До слова, Маліновський відзначається результативними діями у другому матчі поспіль (проти Ювентуса був гол). Всього у нього вже 8 голів та 6 асистів у всіх турнірах поточного сезону.

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