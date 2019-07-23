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Маліновський відзначився красивим голом на тренуванні Аталанти

22:25 1315 Читать на русском
Маліновський відзначився красивим голом на тренуванні Аталанти
Маліновський та Гомес / твіттер ФК Аталанта

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський разом з капітаном "бергамасків" розіграли блискучий гол.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський демонструє свої найкращі якості на командних тренуваннях.

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Під час командного спарингу українцю вдався чудовий гол ударом під поперечку. Асистував Маліновському капітан Аталанти Алехандро Гомес, який раніше виступав за харківський Металіст.

Нагадаємо, Маліновський підписав контракт з італійським клубом на 5 років. За неофіційною інформацією, Генк отримав за 26-річного українця 13,7 млн євро.

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