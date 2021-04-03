Українець відзначився результативною передачею в матчі з Удінезе в кінці першої половини, вивівши Мурієля віч-на-віч з голкіпером.

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Атаку розігнав Пессіна, який пройшов лівим флангом та віддав у центр. Далі пішла передача на Маліновського, який помітив вільного Мурієля поміж двох захисників. Точна передача українця, і форвард не зміг схибити, оформивши дубль.

Відзначимо, що Удінезе один гол досить швидко відіграв, після чого команди пішли на перерву. У разі перемоги Аталанта має шанс піднятись на третю сходинку.

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