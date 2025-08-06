Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський знову відзначився результативною дією у товариському матчі.

Товариський матч

Дженоа – Університетська збірна Японії – 1:1

Голи: Маліновський, 24 (пен) – Шинода, 35

Клуб Маліновського посилився форвардом Мілана – в минулому сезоні він грав з іншим українцем

Дженоа продовжує готуватися до старту Серії А. "Грифони" у черговому товариському матчі розписали нічию з юними японськими футболістами. Доля гри вирішилася у першому таймі.

Спочатку Дженоа заробила пенальті. До позначки підійшов Руслан Маліновський і холоднокровно відправив м'яч у сітку. А пропустили "грифони" до перерви. Японці скористалися провалом при обороні, Шинода вийшов віч-на-віч з голкіпером, та оформив гол. У підсумку нічия 1:1.

Варто зауважити, що Маліновський забивав нещодавно у товариському матчі проти Монтови.