"Чи обговорювали з гравцями збірної України відхід Олександра Петракова? Ні, у чаті з футболістами не обговорювали. Я Васильовичу дзвонив сьогодні (розмова відбулась 16 січня – прим.), він не відповів і зараз перед інтерв'ю мені передзвонював. Що можу сказати, він у такий складний момент взяв збірну. За характером він максималіст, завжди хоче вигравати, мотивований. Щось у нього виходило, щось ні.

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Але, гадаю, за той період, який він провів у збірній, зробив багато добрих речей. Були непогані результати та футбол ми гідний демонстрували. Знаю, зараз він уже очолив збірну Вірменії і, сподіваюся, у нього не буде часу засмучуватися. Хочу побажати йому удачі та подякувати за той час, який провели разом. Думаю, на новому місці у нього всього вийде.

Хтось каже, конфлікт був, хтось – бійка (сміється). Але насправді нічого такого не було. Просто звичайне непорозуміння. Я з Васильовичем згодом розмовляв на цю тему. Були робочі моменти, які можуть виникати у всіх, але це не було якимось конфліктом", – розповів Маліновський в інтерв'ю Террікону.

Нагадаємо, у 2021-му тодішній наставник національної команди не викликав Руслана на збір "синьо-жовтих". Втім, потім ситуацію вдалося владнати, а півзахисник повернувся в команду.

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