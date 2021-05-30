"На чемпіонаті Європи нам випала дуже цікава група – всі суперники різні і по-своєму особливі. Ми вже не раз показували, що вміємо грати з усіма командами на хорошому рівні. Так що все залежить тільки від нас.

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Важливо, як ми підготуємося не лише в ігровому плані, але й в ментальному. Важливо буде терпіти – все-таки ігри підуть одна за одною. Важливо буде швидко перебудовуватися з однієї тактики на іншу – залежно від суперника тренери напевно будуть ставити нам різні завдання.

Фізична готовність, до слова, може стати визначальним фактором. У переважної більшості футболістів на підготовку до Євро буде менше двох тижнів, а позаду був напружений сезон, в який багато клубів входили без нормальних зборів. Адже всі пам'ятають, яким було літо минулого року", – сказав Маліновський в інтерв'ю Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України проводить заключний етап підготовки до Євро-2020 у Харкові. Вже 3 червня "синьо-жовті" у Дніпрі проведуть товариський поєдинок проти Північної Ірландії.

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