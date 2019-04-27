Маліновський віддав асист за Генк та допоміг команді здолати Гент

Генк мінімально здолав Гент у 6-му турі чемпіонського плей-офф. Руслан Маліновський взяв участь у переможному голі.

Чемпіонат Бельгії. Чемпіонський плей-офф, 6 тур

Гент – Генк – 0:1

Гол: Троссар, 56

Генк завдяки голу Троссара переміг Гент та зміцнив лідерство в чемпіонаті. Гості відкрили рахунок у першому таймі, проте після втручання VAR арбітр скасував взяття воріт.

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І все ж у другому таймі Генк досяг свого. Маліновський, який відіграв весь матч, віддав на Троссара, а капітан з лінії штрафного класним ударом поклав м'яч у кут воріт. Цей гол став єдиним у грі.

Роман Безус вийшов на заміну на 65-й хвилині. Ігор Пластун весь поєдинок провів у запасі, а от Роман Яремчук не потрапив навіть до заявки.

Генк відірвався від Брюгге на 9 очок, проте зіграв на матч більше. Гент залишився на останньому місці чемпіонського плей-офф (26 очок) – для команди українців це 5 поразка у 6 матчах.

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