У першому таймі 28-річний хавбек не надто вражав, але по перерві зумів закрити рота всім критикам, вивівши "Богиню" вперед у поєдинку 9-го туру Серії А проти Удінезе.

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Маріо Пашаліч пройшов через центр та віддав на Маліновського, який розташувався ближче до лівого флангу. Руслан наважився на удар метрів з 25-ти і не прогадав. Фірмова гармата у дальній кут стала результативною. Для українського хавбека це другий гол у поточному сезоні Серії А, також в його активі є одна результативна передача.

Зауважимо, за інформацією ЗМІ, Олександр Петраков поверне Руслана у збірну України на листопадовий матч відбору до ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.

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