Маліновський в запасі розпочинає матч Марселя проти Тулузи
Матч Тулуза – Марсель стартує о 21:45 за київським часом. Дивитися матч в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.
Руслан Маліновський опинився на лаві запасних і чекатиме свого шансу після виходу на заміну. Від початку лютого українець двічі відзначився за Марсель – забив у ворота Ніцци та ПСЖ.
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Стартові склади команд
Тулуза: Дюпе – Деслер, Руо, Ніколайсен, Созо – Деягер, Спірінгс, ван ден Бомен – Абухляль, Даллінга, Ратао.
Запасні: Хог, Коста, Бірманчевіч, Женро, Цінгарас, Каманзі, Шаїбі, Онайву, Хамуліч.
Марсель: Лопес – Мбемба, Балерді, Колашінац – Клосс, Ронж'є, Верету, Тавареш – Ундер, Унаї – Алексіс.
Запасні: Бланко, Байлі, Каборе, Гендузі, Ельмаз, Маліновський, Пайє, Вітінья.