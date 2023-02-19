Тулуза приймає Марсель в рамках 24 туру Ліги 1. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Тулуза – Марсель стартує о 21:45 за київським часом. Дивитися матч в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Руслан Маліновський опинився на лаві запасних і чекатиме свого шансу після виходу на заміну. Від початку лютого українець двічі відзначився за Марсель – забив у ворота Ніцци та ПСЖ.

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Стартові склади команд

Тулуза: Дюпе – Деслер, Руо, Ніколайсен, Созо – Деягер, Спірінгс, ван ден Бомен – Абухляль, Даллінга, Ратао.

Запасні: Хог, Коста, Бірманчевіч, Женро, Цінгарас, Каманзі, Шаїбі, Онайву, Хамуліч.

Марсель: Лопес – Мбемба, Балерді, Колашінац – Клосс, Ронж'є, Верету, Тавареш – Ундер, Унаї – Алексіс.

Запасні: Бланко, Байлі, Каборе, Гендузі, Ельмаз, Маліновський, Пайє, Вітінья.