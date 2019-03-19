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Маліновський: В Лісабоні збірній України важливо показати свій найкращий футбол

21:25 344 Читать на русском
Маліновський: В Лісабоні збірній України важливо показати свій найкращий футбол
Руслан Маліновський / фото: ФФУ

Півзахисник бельгійського Генка і збірної України Руслан Маліновський поділився очікуваннями напередодні старту команди у відбірковому циклі Євро-2020.

 

"Клуб і збірна – це дві різні історії. Генк навіть за рахунок нічиєї в минулому турі зміцнив своє лідерство в чемпіонаті. До збірної завжди приємно приїжджати. У нас відмінна атмосфера.

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Сьогодні накопичилася пристойна втома, оскільки у нас в неділю була вечірня гра, плюс переліт. За добу вдалося поспати всього три години. Зараз важливо добре відпочити, відновитися і з завтрашнього дня з новими силами готуватися до найближчих матчів.

Португалія, м'яко кажучи, не подарунок. Одним словом – чинний чемпіон Європи. У них всі футболісти високого рівня. У Лісабоні буде важко. Важливо постаратися показати свій найкращий футбол, не програти в фізичному плані, оскільки потрібно буде грати компактно. А ще в таких матчах дуже важлива реалізація...

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Роналду? Зайвий раз цього футболіста представляти не потрібно. Але незважаючи на унікальність цього виконавця, який сам може вирішити долю протистояння, перш за все, потрібно дивитися на командну гру суперника", – цитує Маліновського Команда 1.

Поєдинок Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня. А через три дні "синьо-жовті" зіграють проти команди Люксембургу.

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Теги
Руслан Маліновський Руслан Маліновський Україна Україна Збірна України Євро-2020 Португалія - Україна
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