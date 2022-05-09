Очікувалося, що нинішній сезон може стати проривом для Аталанти. Бергамаски нарешті купили хорошого голкіпера та якісно попрацювали над глибиною складу. Однак все склалося зовсім інакше. Лідери часто отримували травми, і команда перестала демонструвати належний рівень гри.

Асист Маліновського у відеоогляді матчу Спеція – Аталанта – 1:3

Дійшло до того, що Джан П'єро Гасперіні засумнівався у своєму майбутньому, хоча лише в листопаді підписав новий контракт. Водночас Альфредо Педулла із Gazzetta dello Sport переконує, що фахівцю варто відкинути сумніви і готуватися до великої перебудови. Стало очевидно, що Аталанті потрібні серйозні кадрові зміни для повернення в когорту найкращих.

До цьогорічного провалу призвели кілька причин. По-перше, через Євро-2020 бергамаски не змогли провести повноцінні збори, які є надважливою складовою у роботі Гасперіні. По-друге, випали з гри надважливі гравці – як от Сапата, Ілічіч та Госенс. Також перестали демонструвати хорошу гру ключові виконавці в середині поля – Фройлер, Де Рон та Хатебур.

Експерти Gazzetta dello Sport очікують, що саме із півзахисту Гасперіні почне перебудову. Тепер ключова роль буде відведена Тьону Копмейнерсу та Руслану Маліновському. Аталанта вже відхилила кілька пропозицій щодо цих виконавців. Відповідь була лаконічною: "Не продаються". Зокрема, щодо українця запити робили апеннінські гранди – Ювентус та Мілан.

Також наставнику бергамасків потрібно вирішити проблеми в нападі та з голкіпером. Не виключено, що Аталанта спробує продати Хуана Муссо. Річ не в тому, що аргентинець нібито провалився. Просто власний вихованець Марко Карнесеккі прогресує дуже швидко й може отримати шанс у головній команді. В атаці, найімовірніше, таки доведеться попрощатися з Мурієлем. Колумбієць не задоволений своїм становищем і хоче перейти в команду, де буде мати гарантоване місце в основі. Зрештою, тут уже є готове вирішення – Жеремі Бога. Француз разом з Копмейнерсом та Маліновський повинні скласти кістяк, навколо якого Гасперіні будуватиме нову Аталанту.

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