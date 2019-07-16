Маліновський в Аталанту: стало відомо, коли українець повернеться в Італію та підпише контракт

Український хавбек Руслан Маліновський за крок від підписання контракту з Аталантою.

Хавбек збірної України повернеться в розташування Аталанти у четвер, 18 липня, повідомляє Tuttomercatoweb з посиланням на газету L’Eco di Bergamo. Зазначається, що саме у четвер Маліновський підпише контракт з італійською командою та буде представлений у статусі гравця "чорно-синіх".

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Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що український півзахисник успішно пройшов медогляд в Аталанті та вирушив до України для вирішення бюрократичних питань, які пов'язані з отриманням візи.

Раніше повідомлялося, що Аталанта заплатить за трансфер 26-річного українця 13,7 млн євро, вигравши боротьбу за півзахисника в Сампдорії та Борусії Д.

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