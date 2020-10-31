Український хавбек Аталанти перебуває серед найдорожчих виконавців чемпіонату Італії, які виступають на позиції атакувального півзахисника.

Transfermarkt оновив ціни на низку гравців, які виступають в італійській Серії А. Цінник Руслана Маліновського не змінився – хавбек збірної України коштує 21 млн євро.

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Це 5-й показник серед усіх атакувальних півзахисників чемпіонату. Дорожче коштують лише Крістіан Еріксен (Інтер, 50 млн), Луїс Альберто (Лаціо, 50 млн), Ніколо Дзаньйоло (Рома, 45 млн) та Хакан Чалханоглу (Мілан, 30 млн).

Нагадаємо, Маліновський перебрався в Аталанту влітку 2019-го з Генка. У сезоні 2019/20 став бронзовим призером Серії А та дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У поточній кампанії в активі українця 1 асист у 6-ти зіграних поєдинках.

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