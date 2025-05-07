Український півзахисник клубу Дженоа Руслан Маліновський пропустив тренування команди у вівторок, 6 травня.

Маліновський офіційно дізнався свою долю на матч Серії А проти Мілана

Як повідомляє TUTTOmercatoWEB, гравець переніс планову операцію з видалення пластини. Вона була в нього в нозі після вивиху суглоба і перелому малогомілкової кістки правої щиколотки, отриманих восени минулого року в поєдинку проти Венеції.

Джерело інформує, що стан Маліновського ще оцінюватимуть. Ймовірно, з міркувань обережності він має завершити нинішній сезон достроково, щоб повернутися в найкращу форму до наступної кампанії.

У поточному сезоні 32-річний Руслан Маліновський провів за Дженоа у всіх турнірах 10 матчів, зробив 3 асисти.

Дженоа в таблиці чемпіонату Італії посідає 13-те місце з 39 очками після 35 ігор – команда вже гарантувала собі збереження прописки в Серії А на сезон-2025/2026.

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