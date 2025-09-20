Став відомий основний склад Дженоа на гру четвертого туру Серії А проти Болоньї.

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра визначився зі складом на виїзний поєдинок проти Болоньї. Серед тих, хто вийде з перших хвилин, опинився і Руслан Маліновський.

Маліновський вперше в сезоні вийде у стартовому складі Дженоа на гру Серії А

Для 32-річного українця це вже другий поспіль вихід у старті після тривалої паузи, викликаної травмою. Нагадаємо, Маліновський був поза грою з квітня й лише нещодавно повернувся до основного складу "грифонів".

Стартовий склад Дженоа: Леалі, Нортон-Каффі, Естігор, Васкес, Мартін, Френдруп, Масіні, Вітінья, Маліновський, Еллертссон, Коломбо

Нагадаємо, що гра між Комо та Дженоа розпочнеться о 16:00 за київським часом.

