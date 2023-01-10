Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не забув про земляків у Франції. Зустрічі посприяв Марсель.

Після підписання контракту з новим клубом 29-річний українець зустрівся з українськими дітлахами, повідомляє пресслужба Олімпіка.

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Частина дітей втекла у Марсель від війни, що розв'язала Російська Федерація проти України, інші вже тривалий час проживають у Франції. Малеча отримала пам'ятні подарунки – фото з Маліновським та новенькі футболки "олімпійців" з його автографом.

Дружина хавбека збірної України залишилась приємно вражена подією. "Всіх дітей об'єднує любов до нашої країни, до футболу! Приємною несподіванкою для мене стало, що асоціація називається "Одеса". Як виявилося, це міста-побратими вже 50 років. Найперші футболки Руслана отримали українці. Дякую клубу, це неймовірно", – написала Роксана Маліновська.

Impressive stuff from Marseille



The club organised for Ruslan Malinovskyi to meet up with local Ukrainians who live in the region (those who fled due to the war & those who’ve lived there for a while) & gifted them brand new signed Malina shirts ️



: roksana_m7 (IG) pic.twitter.com/iXwMdMXGGY — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 10, 2023

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