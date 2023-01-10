Маліновський у Марселі зустрівся з українськими дітьми: кадри дня
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не забув про земляків у Франції. Зустрічі посприяв Марсель.
Після підписання контракту з новим клубом 29-річний українець зустрівся з українськими дітлахами, повідомляє пресслужба Олімпіка.
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Частина дітей втекла у Марсель від війни, що розв'язала Російська Федерація проти України, інші вже тривалий час проживають у Франції. Малеча отримала пам'ятні подарунки – фото з Маліновським та новенькі футболки "олімпійців" з його автографом.
Дружина хавбека збірної України залишилась приємно вражена подією. "Всіх дітей об'єднує любов до нашої країни, до футболу! Приємною несподіванкою для мене стало, що асоціація називається "Одеса". Як виявилося, це міста-побратими вже 50 років. Найперші футболки Руслана отримали українці. Дякую клубу, це неймовірно", – написала Роксана Маліновська.
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