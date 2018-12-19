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Маліновський: У Лізі Європи не хотів потрапити на Шахтар

13:08 657 Читать на русском
Маліновський: У Лізі Європи не хотів потрапити на Шахтар
Руслан Маліновський / Фото ФК Генк

Хавбек Генка Руслан Маліновський оцінив результати жеребкування Ліги Європи, за результатами якого його команда зустрінеться зі Славією.

"В 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінемося з чеської Славією. Жеребом всі залишилися задоволені.

Маліновський неоднозначно прокоментував чутки про можливий трансфер в Мілан або Рому

Суперник, правда, зараз на ходу, але у нього буде велика перерва в чемпіонаті, і це може зіграти нам на руку. Важливо, що Прага від нас недалеко, і це тішить вболівальників, які зможуть підтримати команду і на виїзді.

Шахтар? Зізнаюся, я не хотів, щоб нам випали "гірники" саме зараз, а ось на наступних, вирішальних стадіях – з задоволенням", – цитує Маліновського Команда 1.

Нагадаємо, на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зустрінеться з німецьким Айнтрахтом.

Генк завдяки голу-ракеті Маліновського здолав Остенде і впевнено прямує до чемпіонства

Ліга Європи1/16 фіналу

Славія Прага - Генк: Четвер 14 лютого 2019

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