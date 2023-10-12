Авторитетний ресурс Transfermarkt оновив ціни гравців, які виступають у чемпіонаті Італії.

Маліновський після переходу в Дженоа подешевшав аж на 5 млн євро – українського хавбека Transfermarkt тепер оцінює в 10 млн.

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Впав у ціні і Віктор Коваленко – півзахисник Емполі тепер вартує 1,5 млн євро замість попередніх 2 млн.

Зазначимо, що Маліновський зіграв у 6 матчах за Дженоа після свого переходу, не відзначившись результативними діями. Коваленко взагалі провів на полі 27 хвилин у складі Емполі в цьому сезоні.

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