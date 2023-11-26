"Маліновський створив нам основні труднощі": тренер суперника засипав українця компліментами
Головний тренер Фрозіноне Еусебіо Ді Франческо розхвалив півзахисника Дженоа Руслана Маліновського, який забив неймовірний гол в матчі.
"Ми просто повинні привітати Маліновського. Ми не можемо шукати виправдання чи алібі на кожен гол, забитий суперником.
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Все, що я хочу сказати, це те, що Руслан забив чудовий гол, йому треба аплодувати. Ми говоримо про неординарного гравця, з беззаперечними технічними якостями. Можливо, сьогодні він був найкращим у складі Дженоа.
Маліновський створив нам основні труднощі. Ми вистояли, оговталися після початку гри. Ми добре зробили, що вийшли вперед, а потім він забив цей гол. Молодець Руслан і молодці мої гравці, які змогли блискуче відреагувати", – цитує Ді Франческо сайт Джанлуки Ді Марціо.
Нагадаємо, що Фрозіноне здобув перемогу над Дженоа 2:1. Єдиний гол за "грифонів" забив українець Руслан Маліновський.
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