Хавбек Аталанти входить до списку пріоритетних цілей Мілана на літо, інформує Milan News з посиланням на Tuttosport.

Маліновський визнаний найкращим гравцем Аталанти за місяць

Аталанта не горить бажанням відпускати Маліновського, тому встановить чималий цінник. Влітку 2019-го бергамаски заплатили за хавбека майже 14 млн євро, а тепер будуть вимагати щонайменше 30 млн. Раніше українця пов'язували з Інтером та Ювентусом.

Додамо, що в поточному сезоні Маліновський провів 31 матч, в якому оформив 10 голів та 4 асисти. Чинний контракт півзахисника з Аталантою розрахований до 30 червня 2023 року.

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